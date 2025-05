Mehr Soldaten für die Bundeswehr!?

In der Nato denkt man wohl über mehr Soldaten bei der Bundeswehr nach. Die Armee soll damit größer werden als geplant.

Im transatlantischen Verteidigungsbündnis wird offenbar darüber diskutiert, die Bundeswehr deutlich zu vergrößern. Laut inoffiziellen Aussagen aus Militärkreisen soll die deutsche Armee wohl ab dem Jahr 2030 ungefähr 240 bis 260.000 Soldaten umfassen, schreibt die „Welt am Sonntag“.

Bundeswehrvertreter halten das laut dem Bericht für unrealistisch, da es schon problematisch wäre, die geplanten 200.000 Soldaten zu erreichen.

Merz sagt: "Die Bundeswehr soll wachsen"

In seiner Regierungserklärung kündigte Bundeskanzler Merz an, die Bundeswehr zur größten konventionellen Armee Europas machen zu wollen. Wie dies erreicht werden soll, ist noch unklar. Zuletzt wurden Medienberichte öffentlich, die auf Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung für die Truppe hinwiesen. Es scheitert wohl eher an der Bürokratie der Bundeswehr als an motivierten Menschen für ein militärisches Engagement, erklärt das ZDF Magazin frontal . In der Sendung wird sich auf interne Berichte der Bundeswehr berufen.