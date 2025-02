Was geht da ab? Dennis Schröder hat schon wieder ein neues Team!

Der deutsche NBA-Star war für einen Tag Spieler der Utah Jazz. Jetzt haben ihn die Detroit Pistons vorgestellt

Das Team, das in der Eastern Conference auf dem 7. Platz steht, hat den 31-Jährigen auf seinen Social-Media-Kanälen offiziell als neuen Spieler begrüßt. Damit enden für Schröder ziemlich wilde Tage.

Schröder Teil eines größeren NBA-Deals

Vor nicht einmal zwei Monaten war Schröder zu den Golden State Warriors gewechselt.

Das Team aus San Francisco hat nun den mehrfachen Allstar Jimmy Butler verpflichtet.

Im Gegenzug mussten Schröder und weitere Spieler das Team verlassen.

Schröder wurde am Donnerstag zunächst an den Utah Jazz nach Salt Lake City abgegeben.

Jetzt der nächste Deal: Nach nur einem Tag holen die Pistons Schröder nach Detroit.

Nice to know: Schröder hatte das NBA-Trading-System vor einigen Tagen als "moderne Sklaverei" kritisiert. Dabei bezog er sich auf den spektakulären Wechsel von Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers. Die Spieler in der NBA können auch ohne ihr Einverständnis zu einem anderen Team transferiert werden.