Läuft einfach nicht: Pistons Losing Streak ist Rekord!

Die Detroit Pistons haben einen neuen Rekord in der NBA aufgestellt. Die Fans feiern den Rekord aber mal gar nicht.

Der Grund: Das 112:118 gegen die Brooklyn Nets am Dienstagabend war für die Detroit Pistons die 27. Niederlage hintereinander! Das hat vorher noch kein anderes Team in einer Saison in der NBA geschafft. In der Eastern Conference sind die Pistons deshalb auf dem letzten Platz.

Letzter Sieg ist lange her

Im Oktober konnten die Pistons das letzte Mal gewinnen. Seitdem läuft einfach nichts mehr. Auch Coach Monty Williams weiß nicht mehr wirklich weiter. Im Spiel gegen die Nets gab es aber auch gute Momente. Die Highlights kannst du dir hier anschauen:

Die Fans sind sauer

In der Arena gab es Buhrufe. Die Zuschauer forderten, dass das ganze Team verkauft werden soll. Auf Instagram wird der Rekord von den Fans zum Teil sogar "gefeiert", so wie von diesem User in den Kommentaren: "WE ARE HISTORY MAKERS🔥🔥".

