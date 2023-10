NBA-Saison startet: Diese sechs deutschen Spieler sind dabei! 🏀

Vier davon haben mit der deutschen Nationalmannschaft die Basketball-WM gewonnen!

Jetzt geht es für einige der WM-Stars in der stärksten Liga der Welt weiter. Genau wie letztes Jahr spielen auch in dieser Saison wieder sechs Deutsche in der NBA:

Dennis Schröder (Toronto Raptors)

Daniel Theis (Indiana Pacers)

Die BrĂĽder Franz und Moritz Wagner (Orlando Magic)

Maxi Kleber (Dallas Mavericks)

Isaiah Hartenstein (New York Knicks)

Das erste Saisonspiel ist direkt ein Duell zwischen Nikola Jokic (Denver Nuggets) und LeBron James (Los Angeles Lakers).Â

NBA-Saison 2023: WM-Sieger auch am Start

Vier der Spieler waren bei der Basketball-WM 2023 im Kader der zwölfköpfigen Nationalmannschaft. Dennis Schröder (1,88 Meter) war der Kapitän des deutschen Teams und spielte als Point Guard, Daniel Theis (2,04 Meter) als Forward/Center, Franz Wagner (2,08 Meter) als Guard/Forward und sein Bruder Moritz (2,11 Meter) als Forward/Center.

