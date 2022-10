Wochenlange Pause! Schröder verpasst NBA-Start

Nationalspieler Dennis Schröder stand vor einem Comeback bei den Los Angeles Lakers. Aber daraus wird jetzt nichts.

Der 29-jährige Point Guard wurde an der Hand operiert und kann nicht spielen. Er wird wohl die ersten drei bis vier Wochen der Saison verpassen, sagte sein Trainer Darvin Ham.

Daumen kaputt!

Schröder hat sich die Bänder am rechten Daumen verletzt. Das passierte bei einem Testspiel - dem ersten Spiel für die Lakers nach seiner Rückkehr zu dem Verein. Er hat bereits in der Saison 2020/2021 in Los Angeles gespielt. Doch sein Comeback läuft nicht ganz nach Plan. Schröder konnte nicht wie geplant in die USA einreisen, weil es Probleme mit seinem Visum gab. Er konnte erst vor einer Woche zum ersten Mal mit dem Team trainieren.

Saisonstart!

Heute Nacht startet die NBA in die neue Saison. Außer Schröder spielen nun fünf weitere deutsche Profis in der Liga:

Isaiah Hartenstein - New York Knicks

Maxi Kleber - Dallas Mavericks

Daniel Theis - Indiana Pacers

Moritz Wagner - Orlando Magic

Franz Wagner - Orlando Magic

