Banchero Back, Schröder Loss! 🏀

Für die Teams der deutschen Basketballer in der NBA könnte es besser laufen, auch weil der "Greek Freak“ 40 Punkte liefert.

Orlandos Superstar Paolo Banchero gab am Freitagabend nach langer Verletzungspause sein Comeback. Mit 34 Punkten zeigte er eine starke Leistung, doch gegen den "Greek Freak" Giannis Antetokoumpo und die Milwaukee Bucks hatten die Orlando Magic am Ende nicht gereicht. Die Bucks gewannen mit 106:109. Antetokoumpo war mit 40 Punkten und 14 Assists klarer Man of the Match, der deutsche Rookie Tristan da Silva kam als Starter für Orlando auf 16 Punkte und 10 Assists.

Schröder mit Golden State nicht in der Spur

Nach der Knieverletzung von Superstar Stephen Curry musste der deutsche Weltmeister Dennis Schröder bei den Golden State Warriors etwas mehr Verantwortung übernehmen. Doch das Team aus San Fransisco sucht weiter nach Konstanz. Das Spiel gegen die Indiana Pacers ging mit 96:108 verloren. Damit mussten Schröder und sein Team einen Tag nach dem Erfolg bei den Detroit Pistons (107:104) wieder einen Rückschlag hinnehmen.

NBA: Spiele in LA abgesagt

Die Brände rund um Los Angeles beschäftigen auch die nordamerikanische Basketball-Liga. Die für Samstag (11.01.2025) angesetzten Heimspiele der Lakers und der Clippers wurden wegen der anhaltenden Waldbrände im Großraum Los Angeles nach Angaben der NBA verschoben. Es ist unklar, ob weitere Spiele abgesagt werden.