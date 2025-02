Kommt die NBA mit den Wagner-Brüdern 2026 nach Berlin?!

Die NFL kommt schon länger nach Deutschland. Jetzt könnte es bei uns bald das nächste Mega-Match aus den USA geben.

Angeblich plant die NBA für 2026 ein Spiel in Berlin. Laut dem Basketballportal "Opencourt" ist das NBA Global Game in der Hauptstadt bereits bestätigt. Es seien nur noch "einige Details" zu klären. Ein offizielles Statement der NBA zu den Plänen gibt es allerdings noch nicht.

Das sagt NBA-Boss Adam Silver dazu!

Aber es gibt schon länger Hinweise, dass die Liga auf den deutschen Markt will. Vor wenigen Tagen gab es ein Spiel in Paris. Dabei sagte NBA-Boss Adam Silver zum Beispiel: "Wir schauen uns sehr genau an, ob wir ein reguläres Saisonspiel nach Deutschland bringen können. Das ist etwas, worauf sich unser Büro in Europa derzeit konzentriert."

NBA-Spiel in Deutschland? Das haben die Wagner-Brüder damit zu tun!

Laut der "Sport Bild" befindet sich die NBA in "intensiven Planungen" mit den Orlando Magic - dem Verein von Moritz und Franz Wagner. Es könnte also sein, dass das Team dann für das Match in Deutschland ausgewählt wird.

Immerhin ist Berlin die Heimat der Wagner-Brüder. Außerdem spielt mit Tristan da Silva noch ein dritter Deutscher im Team. Und: Orlando Magic führt schon seit einiger Zeit auf Instagram einen Account auf Deutsch.