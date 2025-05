NBA: Warriors fliegen ohne Curry aus den Playoffs

Die Titelträume der Golden State Warriors sind geplatzt: Minnesota hat die Viertelfinal-Serie mit 4:1 gewonnen.

Auch in Spiel 5 unterlagen die Golden State Warriors den Minnesota Timberwolves, damit ist die Serie frühzeitig vorbei. Wie schon seit dem ersten Spiel der Serie mussten die Warriors bei der 110:121-Niederlage ohnen ihren verletzten Superstar Stephen Curry auskommen. Dabei war der Sieg für die Wolves nie wirklich gefährdet, erst gegen Ende des Spiels konnten die Warriors den Rückstand wieder etwas verkürzen.

Wolves könnten auf deutschen NBA-Star treffen

Minnesota trifft in den Conference Finals - also dem Halbfinale - auf die Oklahoma City Thunder oder die Denver Nuggets. Aktuell führen die Thunder, bei denen Isaiah Hartenstein ein wichtiger Anker ist, mit 3:2 in der Best-of-7-Serie. Das sechste Spiel ist in der Nacht zu Freitag in Denver.