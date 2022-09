Wird NBA YoungBoy zum zehnten(!) Mal Daddy? 👶

Mehrere Medien berichten, dass der Rap-Star wieder ein Kind erwartet.

Offenbar erwartet der gerade mal 22-J├Ąhrige ein Kind mit seiner Freundin Jazlyn Mychelle. Auf Instagram war wohl ein Post zu sehen, der eine Hand mit einem Diamant-Ring auf einem Babybauch zeigte. In einer Story ist YoungBoy Never Broke Again au├čerdem in einem Kinderzimmer zu sehen.

Acht oder neun Kinder?

YoungBoy hat bisher acht leibliche Kinder von sieben verschiedenen Frauen. Ein weiteres Kind, Kamron, ist zwar nicht von ihm, aber er liebt es wie seine eigenen.

NBA YoungBoy is reportedly expecting his tenth childÔÇ╝´ŞĆ­čÄë https://t.co/U69sTuEtKm

Hat YoungBoy mit so vielen Kindern noch Zeit zu rappen?

NBA Youngboy will seine Karriere beenden!?