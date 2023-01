"Nerd in the Dirt": Das Abenteuer beginnt

Trymacs hat seine eigene Survival-Show gemacht. Die erste Folge ist online - das erwartet dich!

Neben Trymacs sind sein Bruder Nici, MckyTV und Chefstrobel am Start. In der ersten Folge reist die Gruppe zusammen nach Finnland. Dort wartet ein Altbekannter als Expeditionsleiter auf sie: Otto, der aktuell noch bei "7 vs. Wild" zusehen ist. Er gibt den Teilnehmern wichtige Tipps in der Wildnis und überwacht das Projekt.

Darum geht es bei "Nerd in the Dirt"

Als Team müssen die vier Teilnehmer es schaffen, den Zielort innerhalb von 80 Stunden zu erreichen. In der ersten Episode werden sie von Otto ausgestattet.

Hier kannst du dir die ganze Folge anschauen:

Mehr zu "Nerd in the Dirt" gibt's hier

Aktuelle News zu "7 vs. Wild" findest du hier: