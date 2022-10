Netflix: Abo mit Werbung kommt!

Wer Geld sparen will, kann bald auf ein neues Netflix-Abo umsteigen. Hier checkst du, wie viel Werbung es geben wird.

Die neue Abo-Version wird in Deutschland am 3. November starten und 4,99 Euro pro Monat kosten. Zum Vergleich: Das bisherige Basis-Abo ohne Werbung liegt bei 7,99 Euro pro Monat.

Wie viel Werbung?

Wer sich für das neue Abo entscheidet, bekommt laut Netflix pro Stunde vier bis fünf Minuten Werbung angezeigt. Die Werbespots werden vor und während der Filme und Serien eingespielt.

Was ändert sich sonst noch?

Mit dem Werbe-Abo kannst du nichts mehr downloaden. Außerdem sind vermutlich erst einmal nicht mehr alle Filme und Serien verfügbar. Netflix erklärt, dass das an Lizenzen liegt. Nicht alle Filme und Serien sind von den Urhebern für das Werbemodell freigegeben. Aber: "Wir arbeiten daran", heißt es von dem Streamingdienst.

Was machen andere Streaminganbieter?

Auch bei Disney+ könnte es bald Werbung geben. In den USA werden ab Dezember im günstigsten Tarif Werbespots angezeigt. Wer Filme und Serien weiter ohne Werbung sehen will, muss mehr zahlen. Ob das auch so in Deutschland eingeführt wird, ist noch nicht bekannt. Bei Amazon Prime wurden die Preise erhöht. Aber es gibt jetzt auch eine kostenlose Alternative. Bei Freevee kannst du Filme und Serien mit Werbung schauen. Dafür brauchst du zwar ein Amazon-Konto, aber keine kostenpflichtige Prime-Mitgliedschaft.

Die Gerüchte gab es schon länger, jetzt ist klar: Netflix mit Werbung kommt

Hier gibts mehr News für dich: