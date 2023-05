Netflix macht Ernst: Das ist der Preis für Account-Sharing

Der Streaming-Riese versendet seit Dienstag Mails an User, um über die Änderung aufzuklären. Hier erfährst du mehr.

Netflix teilt in der Mail mit, dass du bald eventuell eine Zusatzgebühr zahlen musst. Nämlich dann, wenn eine Person deinen Netflix-Account nutzt, die NICHT mit dir unter einem Dach wohnt. Der Preis dafür wird bei 4,99 Euro monatlich liegen. Wichtig: Teilst du dir Zuhause einen Account mit deiner Familie oder in deiner WG mit deinem Mitbewohner, bleibt alles so wie es ist. Dann seid ihr ein "Netflix-Haushalt".

Wann genau kommt die Zusatzgebühr für Account-Sharing?

Das hat das Unternehmen noch nicht mitgeteilt. In Spanien und Portugal gibt es die Zusatzgebühr aber beispielsweise schon.

Wie will Netflix checken, wer den Account nutzt?

Ein wichtiges Mittel ist dabei wohl die Internetverbindung, über die der Account meistens genutzt wird. Alle Geräte, die diese auch nutzen, ordnet Netflix einem Haushalt zu. Dafür will Netflix IP-Adressen erfassen. GPS-Daten werden aber wohl nicht gecheckt.

Krass: Rund 100 Millionen Haushalte sollen laut dem Streaming-Dienst Netflix nutzen, ohne einen eigenen Account zu haben.