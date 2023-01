Netflix-Ranking: Das sind die beliebtesten Serien und Filme des Jahres

In der Top Ten "Non-English" sind auch deutsche Produktionen. Platz 1 der Kategorie "TV English": ein alter Bekannter.

Das sind die meist-gestreamten Produktionen aus Deutschland

Der Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" landete bei den nicht-englischsprachigen Filmen auf Platz zwei - nur der norwegische Fantasyfilm Troll hatte in dieser Kategorie mehr Streams. Bei den nicht-englischsprachigen Serien belegte "Die Kaiserin" über Elisabeth von Österreich-Ungarn, genannt Sisi, Platz sieben.

Das sind die meist-gestreamten englisch-sprachigen Produktionen

Auf Platz eins bei den Filmen schaffte es in dieser Kategorie "The Gray Man". Platz 5 schnappte sich der Film über den Tinder-Schwindler. Platz eins bei den Serien - also die Kategorie "TV English" - ist keine Überraschung: Stranger Things, Staffel 4. In den Top Ten der englisch-sprachigen Netflix-Serien gibt es weitere alte Bekannte:

Stranger Things 4 Wednesday: Staffel 1 Dahmer Bridgerton: Staffel 2 Inventing Anna Ozark: Staffel 4 The Watcher: Staffel 1 The Sandman: Staffel 1 The Umvrella Academy: Staffel 3 Virgin River: Staffel 4

In dem von Netflix veröffentlichten Ranking wird alles berücksichtigt, was der Streamingdienst für den Zeitraum 1. Januar bis 18. Dezember rausgebracht hat.

Was erwartet die Zuschauer 2023 bei den Streaming-Anbietern? ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm hat sich durch die Vorschauen geklickt:

Streaming: Was erwartet die Zuschauer 2023? Dauer 0:32 min 2022 zeigte sich deutlich, dass Streaming in der Krise steckt. Die Angebote: zu vielfältig, die Produktionen: zu teuer. Wie geht es 2023 weiter und was erwartet die Zuschauer? Die Korrespondentin der ARD in den USA Katharina Wilhelm hat sich durchgeklickt.

