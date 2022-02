Urteil: Netflix darf nicht einfach Abo-Preise erhöhen!

Ein Gericht hat entschieden, dass der Streaming-Dienst nicht einfach mehr Geld verlangen darf. Was bedeutet das jetzt?

Netflix darf die Preise für laufende Abos nicht einfach ändern. Das hat das Landgericht Berlin entschieden. Für das Erhöhen von Preisen muss es klare und verständliche Kriterien geben - und die habe Netflix nicht, heißt es in einer Erklärung.

Worum geht es?

Netflix hat in seinen Nutzungsbedingungen eine Klausel stehen, in der es heißt, dass die Preise "von Zeit zu Zeit" und "nach billigem Ermessen" erhöht werden dürften. Dagegen hatte die Verbraucherzentrale geklagt, weil das nicht dem in Deutschland geltenden Recht entspricht.

Bei Netflix sind die Bedingungen derart unklar formuliert, dass sie dem Konzern Spielraum für willkürliche Preiserhöhungen bieten.

Und jetzt?

Ändern wird sich trotz des Urteils erst einmal nichts. Der Grund: Netflix hat Berufung eingelegt. Das heißt, dass sich noch einmal ein Gericht damit beschäftigen muss. Bis zum nächsten Urteil bleibt alles so, wie es ist.