Erfrierungen bei "Squid Game Challenge" von Netflix

Nach dem Erfolg der Serie hat Netflix eine Show mit 456 Teilnehmern ins Leben gerufen - mit Komplikationen am Set.

Bei der Reality-Show durften Teilnehmer aus Großbritannien und den USA die bekannten Spiele aus der Serie spielen. Bei "Red Light, Green Light" kam es zu medizinischen Notfällen.

Die Temperaturen machten den Teilnehmern zu schaffen

Das Spiel fand in einem Außenbereich bei Temperaturen unter null Grad statt. Die Spieler mussten sich dort für mehrere Stunden aufhalten und um zu gewinnen, durften sie sich auch für einen großen Teil der Zeit nicht bewegen. Das führte laut dem Magazin "Deadline" bei einigen Menschen zu Erfrierungen und Frostbeulen.

Netflix wehrt sich gegen die Kritik

Dem Streaminganbieter wird vorgeworfen, ihre Sorgfaltspflichten nicht eingehalten zu haben. Dies habe zu medizinischen Notfällen geführt. Netflix und die Produzenten der Show sagen, dass die Teilnehmer für die kalten Temperaturen vorbereitet waren und die Vorwürfe von schweren Verletzungen falsch sind.

Uns ist die Gesundheit und Sicherheit des Casts und der Crew sehr wichtig und wir bemühen uns um entsprechende Sicherheitsmaßnahmen.

Die Reality-Show an sich wurde von einigen Menschen im Internet nicht so gut angenommen. In YouTube-Kommentaren äußerten sie sich, dass die Macher der Show den Sinn hinter der Serie wohl nicht verstanden haben.

