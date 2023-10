Netflix: Account-Sharing-Verbot bringt mehr Abos

Der Streamingdienst hat viel mehr Neukunden als erwartet ans Land gezogen. Doch hier hört es nicht auf.

Das Verbot, deinen Account mit anderen zu teilen und das günstigere Netflix-Abo mit Werbung hat ein deutliches Plus gebracht: Im letzten Quartal kamen 8,76 Millionen neue User dazu. Netflix hat eigentlich nur mit 6 Millionen neuen Abos gerechnet.

Höhere Preise bei Netflix

Diesen Höhenflug will der Streamingdienst wohl ordentlich ausnutzen: In den USA, Frankreich und Großbritannien sollen einige Abo-Varianten teurer werden. Auch in Deutschland zahlst du, wenn du deinen Account teilen willst, mehr Kohle.

