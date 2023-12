Netflix: 25 Jahre "One Piece"! Jetzt bekommt der Anime ein Remake

Nach der erfolgreichen Live-Adaption will Netflix jetzt mit einem Remake auch den Einstieg in den Anime erleichtern.

Über 1000 Folgen und aktuell 107 Mangabände umfasst das Abenteuer um Strohhut Ruffy und seiner Crew. Netflix möchte den Einstieg in den Anime erleichtern. Deshalb gab es passend zum 25-Jährigen Jubiläum der Serie auch die Ankündigung des Remakes - "The One Piece":

Dieses berühmte Studio wird animieren

Das Remake soll zum dritten Mal ganz am Anfang beim "East Blue Arc" beginnen, wie bei der Live-Adaption.

Die krasseste Nachricht: Wit Studio, die unter anderem auch die ersten drei Staffeln "Attack on Titan", "Vinland Saga" und "Seraph of the End" animiert haben, werden hier mit im Boot sein. Das Studio ist für die hochwertigen Produktionen weltweit bekannt.

"One Piece" Remake - wann und wo?

Aktuell befindet sich das Remake noch in der Produktionsphase. Also gibt es noch kein Releasedate. Die Serie soll aber ausschließlich auf Netflix laufen. Da das Fuji Television Network mitbeteiligt ist, wird spekuliert, ob eine Free-TV-Ausstrahlung zumindest im japanischen Fernsehen geben wird.

