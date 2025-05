"One Piece" Staffel 3 schon in der Mache?

Schauspieler Joe Manganiello (oder auch Sir Crocodile) hat in einem Interview eine Andeutung gemacht.

Die zweite Staffel der Live-Action-Verfilmung des legendären Animes "One Piece" ist noch nicht mal draußen - schon geht es um Staffel drei. Offiziell hat Netflix noch nichts bestätigt, aber die Andeutungen häufen sich.

"One Piece" - Joe Manganiello macht Hoffnung auf eine dritte Staffel

Der Schauspieler schlüpft in der nächsten Staffel in die Rolle von Sir Crocodile. In einem Interview mit "CinemaBlend" sagte er:

Wir haben eine Pause zwischen Staffel zwei und drei eingelegt, aber ich werde später im Jahr zurückkehren, um am nächsten Teil der Geschichte zu arbeiten.

Auch Mackenyu aka Roronoa Zoro sprach in einem Interview von den Projekten die im laufenden Jahr noch anstehen, bevor die Dreharbeiten zur dritten Staffel "One Piece" starten.