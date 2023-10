Netflix-Hammer: Wird dein Abo schon wieder teurer?

Erst vor einem Jahr hat Netflix die Preise erhöht. Bald könnte es noch teurer werden.

Das könnte daran liegen, dass Stars in Hollywood bald mehr Kohle bekommen. Dafür haben sie gestreikt. Wenn es teurer wird, Serien und Filme zu produzieren, dann werden auch die Streaming-Preise teurer. Soweit die Theorie.

Wann wird Netflix in Deutschland teurer?

Von Netflix ist das aber nicht bestätigt und auch wie hoch die neuen Preise ausfallen, ist nicht safe. Wahrscheinlich wird es zu erst in den USA und Kanada teurer, danach könnte irgendwann Deutschland dran sein. Darüber berichtet das "Wall Street Journal“.

Sich in den Account von nem Kumpel oder einer Freundin reinzusneaken war lange die Lösung. Now no more: