Netflix: "Squid Game: The Challenge" bekommt eine zweite Staffel

Die erste Staffel der Reality-Gameshow ist auf Netflix krass erfolgreich. Aber: Kandidaten kritisieren die Show.

Trotzdem hat der Streamingdienst angekündigt, dass es eine zweite Staffel geben wird. Die Castings für die Gameshow laufen. Wann die neue Staffel kommen wird, ist noch nicht safe.

Bei "Squid Game: The Challenge" kämpfen 456 Kandidaten um richtig viel Cash (4,56 Millionen US-Dollar). In dieser Version treten anders als im Original keine Schauspieler, sondern "echte Menschen" in einzelnen Spielen gegeneinander an - natürlich stirbt aber niemand.

Achtung, Spieler*innen. Seid ihr bereit, für das nächste Spiel? Squid Game: The Challenge kommt für Staffel 2 zurück! Macht mit beim Reality-Wettbewerb unter https://t.co/srh3mtfAGK pic.twitter.com/NSXVnXg4uD

Nice to know: Die Spielshow läuft seit 22. November auf Netflix und ist richtig erfolgreich. In der Debütwoche hat es "Squid Game: The Challenge" laut Netflix-Liste auf rund 20 Millionen Aufrufe gebracht und war die meistgestreamte Show der Plattform.

"Squid Game: The Challenge": Wollen Kandidaten klagen?

Mehrere Kandidaten sollen sich bei den Dreharbeiten zur ersten Staffel verletzt haben. Das soll wegen schlechter Bedingungen am Set passiert sein. Zwei Teilnehmer denken laut Medienberichten sogar über eine Klage gegen Netflix nach:

Auf Social Media wurde die Show von einigen Usern nicht so gefeiert: