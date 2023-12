Das Serien- und Filmuniversum der Addams Family soll immer größer werden. Im neuen Spin-off steht Onkel Fester im Fokus.

Das bestätigte das Branchenmagazin "Variety". So soll Netflix gerade an dem Projekt arbeiten - jedoch in einem frühen Produktionsstatus. Viele Details sind noch nicht bekannt. Aber: Die Hauptrolle in dem Spin-off soll Fred Armisen spielen. Er schlüpfte schon in der erfolgreichen Netflix-Serie "Wednesday" in die Rolle des Onkel Fester.

"Wednesday": Staffel 2 in Arbeit

Noch ist der Fokus auf der Planung von "Wednesday". Fans warten auf die zweite Staffel der erfolgreichen Serie. Im April soll sie in Irland gedreht werden.

