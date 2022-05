Netflix: Wird es dieses Jahr noch Werbung geben?

Dein Abo könnte bald günstiger werden. Dafür gibt´s dann aber Werbung.

Einer der Chefs von Netflix hatte vor kurzem angekündigt, dass es Werbefinanzierung geben soll. Allerdings erst in "ein bis zwei Jahren". Kommt die Werbung doch schon früher?

Die "New York Times" berichtete, dass die Mitarbeitenden des Streamingdienstes eine Nachricht bekommen haben sollen: Noch Ende des Jahres soll es einen Tarif mit Werbung geben.

Teilst du dir mit anderen einen Account?

In der Nachricht hat Netflix auch angekündigt, dass es bald eine zusätzliche Gebühr für das Weitergeben des Passworts einführen will. In Südamerika wurde das schon getestet.

