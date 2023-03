Das Ende von "You": Staffel 5 angekündigt!

Vor wenigen Wochen kam die vierte Staffel der Serie "You - Du wirst mich lieben" auf Netflix raus. Das war es noch nicht.

Joe Goldbergs Geschichte wird weitererzählt. In einer offiziellen Pressemitteilung hat der Streaming-Gigant Netflix angekündigt, dass die beliebte Serie um eine fünfte und letzte Staffel verlängert wird. Die leitenden Produzenten sagen, sie haben sich schon immer vorgestellt, dass die Geschichte der Serie in fünf Staffeln erzählt wird.

Spoiler: Lies nicht weiter, wenn du keine Lust auf Spoiler zur vierten Staffel von "You" hast.

Finale Staffel "You": Wird Joe erwischt?

Seit vier Staffeln können Fans Joe beim Stalken und morden beobachten. Besonders in der letzten Staffel, die in London spielt, zeigt er sein wahres Gesicht und sieht ein, dass er kein guter Mensch ist. Am Ende ist Joe zurück in New York City und hat so viel Macht wie nie durch seine extrem reiche Partnerin Kate. Wie wird es mit ihm weitergehen? Schauspieler Penn Badgley freut sich, diese unmoralische Seite des hoffnungslosen - und gefährlichen - Romantikers zu erforschen. Die finale Staffel von "You" erscheint im Jahr 2024 auf Netflix.

Hier ist der Trailer der vierten Staffel:

