DAS ändert sich ab März für DICH!

Von Corona-Lockerungen über bessere Verträge bis hin zum Frühlingsanfang. Was ab März alles anders ist, findest du hier.

Corona-Lockerungen

In einem Drei-Stufen-Plan werden die Corona-Regeln gelockert. Am 4. März gilt in Hotels und Restaurants 3G. Neben Geimpften und Genesenen dürfen wieder Menschen mit Negativ-Test rein. Sportveranstaltungen und große Events dürfen drinnen mit 6.000 Menschen und draußen mit bis zu 25.000 stattfinden. Ab dem 20. März sollen fast alle Regeln fallen, wenn die Lage es zulässt.

Impfpflicht kommt

Bis zum 15. März haben Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich Zeit nachzuweisen, dass sie genesen oder geimpft sind.

Keine Knebelverträge mehr

Aus dem Gym-Vertrag zu kommen, ist ab März viel leichter. Die Kündigungsfrist von neuen Verträgen beträgt dann maximal einen Monat. Falls ein Vertrag nicht nach der ersten Laufzeit (zum Beispiel einem Jahr) gekündigt wird, verlängert er sich nicht nochmal um ein Jahr, sondern auf unbestimmte Zeit. Dann gilt auch die Kündigungsfrist von einem Monat.

Alle kleinen Fahrzeuge bis 50 Kubikzentimetern brauchen eine neue Versicherungsplakette. Die ist dieses Jahr grün.

Endlich wieder Sommer

Die Tage werden endlich wieder länger. Am 1. März ist der meteorologische Frühlingsanfang, am 20. März der kalendarische. Ende März beginnt die Sommerzeit: Die Uhr wird von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt.

