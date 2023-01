Das ändert sich für dich ab Februar

Drei Jahre waren sie immer dabei: die Corona-Masken. Jetzt fällt die Maskenpflicht auch in Bus und Bahn.

Außerdem wird die Corona-Schutzverordnung vorzeitig beendet. Was sich sonst noch im Februar ändert, liest du hier:

Maskenpflicht in Bussen und Bahnen

Im Nah- und Fernverkehr in Deutschland musst du ab dem 2. Februar (also ab Mittwoch) keine Maske mehr aufziehen. Baden-Württemberg ist sogar schon ein bisschen früher dran: Ab dem 31. Januar fällt die Maskenpflicht - aber nur im Nahverkehr.

Corona-Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz

In Baden-Württemberg fallen am 1. Februar auch die Corona-Schutzregeln am Arbeitsplatz. Abstandsregeln, Trennwände, die Möglichkeit für Homeoffice oder Testangebote für die Mitarbeitenden können dann wegfallen. Wie es dann an deinem Arbeitsplatz aussieht, das solltest du mit deinem Arbeitgeber klären.

Beschäftigte in Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen müssen dann auch keine Masken mehr tragen. Patienten dagegen schon - das gilt in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Masken im Verbandskasten

Die Corona-Schutzmasken werden aber nicht ganz überflüssig: In deinem Verbandskasten im Auto müssen ab 1. Februar immer zwei drin liegen. FFP2-Masken werden empfohlen, medizinische Masken sind aber auch in Ordnung.

Bier wird teurer

Die Brauerei Warsteiner hat schon eine Preiserhöhung für ihre Produkte angekündigt. Das gilt auch für Bitburger, Veltins und Carlsberg. Sowohl Flaschenbiere als auch das Bier vom Fass sollen teurer werden.

Neuer Film aus dem Marvel-Universum

Das Marvel-Universum hat was Neues angekündigt: Am 15. Februar soll "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" in Deutschland in die Kinos kommen. Damit beginnt die Phase 5 des MCU. Worum es im neuen Ant-Man geht, kannst du hier im Trailer checken:

Könnte sich bald noch mehr ändern? Es wird über das Verbot von E-Zigaretten diskutiert: