Android-Update und neuer Ausbildungsberuf: Das kommt im August

Wer ein Android-Handy hat oder noch nach einer Ausbildung sucht, könnte sich freuen: Das und mehr bringt der August.

Auch die Deadline für deine Steuererklärung und eine Änderung für Plug-in-Hybrid-Autos stehen im August an. Aber das Wichtigste zuerst:

👩‍💻 Ab August gibt es einen neuen Ausbildungsberuf!

Du willst irgendwas mit Medien machen, aber findest nicht die passende Ausbildung? Dann hast du Glück: Ab dem 1. August ist der "Gestalter für immersive Medien" ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Good to know: Als immersiver Mediengestalter lernst du in drei Jahren,



wie du virtuelle Welten gestalten kannst,

wie 3D-Modelle entstehen

und wie du Klänge und Musik mit allem kombinierst.

Spezialisierungen oder Schwerpunkte auf bestimmte Bereiche soll es bis jetzt allerdings nicht geben.

Erfahre hier mehr über die Ausbildung zum Gestalter für immersive Medien!

📱 Ein Update für Android kommt!

Mit Android 14 erwarten dich diese Neuerungen ab dem 31. August:



Die Benutzerfreundlichkeit wird angepasst.

Du sollst den Sperrbildschirm für dein Android-Handy neu gestalten können.

Die Bedienungshilfen werden geupdatet.

Außerdem soll die Akkulaufzeit verlängert werden.

💶 Achtung! Letzte Frist für deine Steuererklärung 2021

Wenn du oder deine Eltern die Steuererklärung für 2021 mit Hilfe von Steuerberatern machen wollt, müsst ihr das bis zum 31. August erledigen. Dann läuft die Frist nämlich ab. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie verlängert - normalerweise endet sie immer am 28. Februar des übernächsten Jahres. Wenn du die Steuererklärung ohne Hilfe von Beratern machst, hast du nur bis zum 31. Juli des Folgejahres Zeit. Auch hier gilt gerade eine Verlängerung bis 2. Oktober. Ab 2025 gelten die alten Fristen wieder.

🚗 Plug-in-Hybride nur noch teilweise gefördert

Wer überlegt, ein Plug-in-Hybrid-Auto zu kaufen, sollte das wissen: Das Fördergeld der Regierung, das es bisher dafür gab, fällt jetzt zum Teil weg. Ab dem 1. August bezuschusst die Regierung nur noch Fahrzeuge mit einer elektrischen Mindestreichweite von 80 Kilometern.

