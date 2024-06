Cannabisclubs, Kabelgebühren und Co - Das ändert sich ab Juli

Der Juli hält einige Neuigkeiten bereit. Cannabisclubs dürfen loslegen und für Mieter gibt es auch eine gute Nachricht.

Hier siehst du die wichtigsten Änderungen zusammengefasst:

Kabelanschluss: Mieter müssen nicht mehr automatisch zahlen 📺💶

Du wohnst zur Miete und bei euch im Haus gibt es für TV-Empfang Kabelanschluss? Bisher musstest du die Gebühren vermutlich mitbezahlen - ob du das genutzt hast oder nicht. Ab Juli kannst du frei wählen, ob und wie du Fernsehen empfangen möchtest. So kannst du dir die Gebühr sparen, wenn du keinen eigenen Kabelvertrag abschließt.

Cannabisclubs: Lets go! 🥦

Seit April darf man Cannabis in kleinen Mengen bei sich anbauen, ab Juli folgen die Vereine. Wie viel Leute dort Mitglied werden dürfen und wie viel Cannabis sie erhalten, ist allerdings begrenzt.

R.I.P. Flaschendeckel, den man ganz abmachen konnte 🙄

Bei vielen Plastikflaschen ist es schon so, aber jetzt wird es final Pflicht: Der Deckel an Getränken MUSS ab 3. Juli an Einwegflaschen hängen. So will es die EU - damit besser recycelt werden kann, so der Plan.

Krebs früher erkennen - Krankenkasse übernimmt 👨‍⚕️👩‍⚕️

Wenn Krebs früh erkannt wird, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man den Erkrankten besser helfen kann. Bei der Brustkrebsvorsorge übernimmt die gesetzliche Krankenkasse jetzt die Untersuchungen bis 75 Jahre - statt wie vorher nur bis 69 Jahre. Für ältere Raucherinnen und Raucher im Alter von 50 bis 75 gibt es außerdem ein Programm, um Lungenkrebs früher zu erkennen.

"Blackbox" für neue Autos 🚗

Ab dem 7. Juli müssen neu zugelassene Autos eine Art Blackbox wie im Flugzeug haben. Kommt es zu einem Unfall, speichert sie Infos - zum Beispiel, wie schnell man war, wohin man gelenkt hat und ob der Airbag ausgelöst wurde.

Urlaubszeit: Sommerferien in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

Die Sommerferien starten in RLP am 15. und in BW am 29. Juli. Das heißt auch, dass viele Leute in den Urlaub fahren oder fliegen. Deshalb muss mit vollen Autobahnen und teureren Preisen bei Hotels und Co gerechnet werden. Wer ein Deutschlandticket hat, kommt im Juli und August damit bis nach Paris:

Steht ebenfalls im Juli an: die Fußball-EM. Trainer Nagelsmann setzt offenbar auf musikalische Motivation: