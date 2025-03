Ab Ende März bleibt es endlich wieder länger hell. Was der neue Monat sonst noch bringt, checkst du hier! ⬇️

Neues Kennzeichen: Das gilt für Mofa, Moped und E-Roller 🛵

Das neue Versicherungsjahr beginnt: Solltest du mit einem Mofa, Moped oder E-Roller unterwegs sein, brauchst du ab dem 1. März ein neues Versicherungskennzeichen (grün). Solltest du noch mit dem alten (blau) unterwegs sein, fährst du ohne Versicherungsschutz und riskierst eine Strafe. Diese Fahrzeuge sind laut ADAC vom Kennzeichenwechsel betroffen:

Mofas, Roller und Mopeds mit einem Hubraum von bis zu 50 Kubikzentimetern und mit einer maximalen Geschwindigkeit von 45 km/h (bei älteren Modellen bis zu 60 km/h)

E-Scooter und andere Elektrokleinstfahrzeuge

Das gilt ab März 2025! Dauer 0:22 min Das gilt ab März 2025!

Umstellung auf die Sommerzeit: Abends bleibt es länger hell 🕙

Auch die Zeitumstellung steht im März wieder an. Am 30. wird die Uhr in der Nacht von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr und damit auf die Sommerzeit vorgestellt. Heißt für dich zwar eine Stunde weniger Schlaf, dafür bleibt es abends aber auch wieder länger hell.

Zeitumstellung: Wofür würdest du dich entscheiden? | Quarks

Neuer Direktzug quer durch Deutschland 🚆

Im März richtet die Deutsche Bahn einen zusätzlichen Direktzug zwischen Rostock über Berlin, Leipzig und Frankfurt nach Stuttgart beziehungsweise München ein. Der erste Zug fährt am 8. März in München los - rund zehn Stunden später soll er in Rostock ankommen.

Mehr Geld für Beschäftigte in der Leiharbeit 🫰

Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter verdienen ab 1. März etwas mehr Cash: Der Mindestlohn pro Stunde steigt dann laut Bundesarbeitsministerium um rund 50 Cent von 14,00 Euro auf 14,53 Euro. Btw: Der Lohn gilt auch für Beschäftigte, die für ausländische Firmen arbeiten.