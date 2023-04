Das Deutschlandticket ist da! 49 statt 9 Euro kostet es jetzt. Sonst gibts im Mai für einige mehr Geld, Fußball und ESC.

Das 49-Euro-Ticket startet

Ab 1. Mai ist das Ticket im Regional- und Nahverkehr in ganz Deutschland gültig. Kaufen kannst du das Ticket bei der Deutschen Bahn, in der DB-App, auf der Webseite, am Bahnhof oder anderen Verkehrsverbünden. Du brauchst dafür ein Abo, dass du aber jeden Monat kündigen kannst.

Verkaufsstart: Alles, was du zum 49-Euro-Ticket wissen musst

Neue Regeln für Amazon, Apple und Co.

Die großen Konzerne bevorzugen oft ihre eigenen Produkte. Das will die EU ändern und setzt sich für einen faireren Wettbewerb ein. Am Mai gelten für Online-Konzerne strengere Regeln:

Apple darf im App Store nicht mehr den eigenen Bezahldienst Apple Pay bevorzugen.

Amazon darf eigene Produkte auf seiner Webseite nicht besser darstellen als andere.

Google darf auf Android-Handys nicht mehr alle seine Apps vorinstallieren.

Mehr Geld für Pflegekräfte

Der Mindestlohn für Fachkräfte in der Pflege steigt auf 17,65 Euro pro Stunde. Auszubildende bekommen ab Mai 13,90 Euro in der Stunde und bei Pflegekräften mit ein- oder zweijähriger Ausbildung steigt er auf 14,90 Euro.

Aus für die Corona-Warn-App

Die Warnfunktion in der Corona-App wird im Mai eingestellt. Das ist nur der erste Schritt: Im Juni soll die komplette App in einen "Schlaf-Modus" versetzt werden. Du kannst sie aber trotzdem behalten - zum Beispiel, um deine Impfungen nachzuweisen.

Wer wird deutscher Meister?

Im Mai steht auch der Endspurt in der Fußball-Bundesliga an. Der Kampf um die Meisterschaft ist so spannend wie lange nicht: Gerade hat Bayern München die Tabellenführung an Dortmund abgegeben. Die Chancen, dass nach zehn Jahren ein neues Meister-Team gibt, stehen also nicht schlecht. Der SC Freiburg könnte sich direkt für die Champions League qualifizieren. Und ob der VfB Stuttgart den Klassenerhalt schafft, steht dann am 27. Mai fest.

Bayern versagen in Mainz, Dortmund ist Tabellenführer

Wer startet für Deutschland beim ESC?

Am 13. Mai heißt es wieder "12 Points go to..." Das Finale des Eurovision Song Contest ist dieses Jahr in Liverpool. Die Gewinner 2022 kamen zwar aus der Ukraine, dort kann aber wegen des Kriegs keine Veranstaltung stattfinden. Großbritannien hatte Platz zwei belegt. Deutschland geht in diesem Jahr mit der Band Lords of the Lost an den Start.

Hier gibts den Song der deutschen Kandidaten Lord of the Lost: