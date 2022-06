Schwerer Badeunfall: 23-Jähriger in Lebensgefahr

Notfall am Badesee: Nachdem ein junger Mann im Neu-Ulmer Baggersee unterging, suchten ihn mehrere Menschen.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, geriet der 23-Jährige während des Schwimmens in Not und kam so unter Wasser. Sowohl andere Badegäste als auch die Wasserwacht suchten zunächst nach dem Mann. Schließlich konnte dieser von hinzukommenden Rettungskräften gerettet werden. Sie versorgten ihn vor Ort und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus.

Unfallursache noch ungeklärt

Wie es dem Mann derzeit geht, ist unklar. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Am Einsatz waren insgesamt 60 Rettungskräfte beteiligt, darunter die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, die Feuerwehr, ein Notarztteam und ein Rettungshubschrauber. Ein Teil des Badesees wurde für die Besucher abgesperrt.

