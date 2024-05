Der 28-Jährige war schwimmen. Dann bekam er einen Krampf. Aber: Zum Glück waren Retter in der Nähe.

Der 28-Jährige war an Pfingstmontag am Pfuhler See in Neu-Ulm. Laut Polizei wollte er eigentlich vom Badefloß zurück ans Ufer schwimmen. Das schaffte er aber nicht mehr, weil er einen Krampf in den Beinen bekam. Der 28-Jährige konnte sich deshalb kaum noch über Wasser halten.

So lief die Rettungskation

Ein anderer Mann bemerkte die Notsituation und sprang sofort ins Wasser, um dem 28-Jährigen zu helfen. Dann kam auch noch die Wasserrettung dazu. Die Helfer konnten den 28-Jährigen dann aus dem Wasser holen. Er blieb unverletzt.

