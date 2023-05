Speakers' Corner: Hier kannst du deine Meinung sagen!

Hast du Bock, dir alles von der Seele zu reden? Das kannst du im Speakers' Corner "Redefluss" in Neu-Ulm!

Nachdem die ersten Pläne wegen Corona verworfen werden mussten, eröffnet jetzt der Speakers' Corner in Neu-Ulm am Jahnufer. Direkt an der Donau kann jede Person im "Neu-Ulmer Redefluss" einen Vortrag zu allem Möglichen halten: gesellschaftliche Themen, private Interessen, demokratische Fragen oder lustige Beiträge. Die Stadt betont:

Hier zählt, was du sagst. (...) Jede und jeder ist willkommen, auch ohne immer tiefgründig sein zu müssen.

Was allerdings eingehalten werden muss: Niemand soll sich rassistisch oder extremistisch äußern. Im "Neu-Ulmer Redefluss" sollen alle respektvoll miteinander umgehen. Der öffentliche Platz an der Donau ist täglich von 8 bis 22 Uhr für alle zugänglich. Die Vorträge sollten sich jedoch auf eine Viertelstunde beschränken.

"Redefluss" basiert auf Speakers' Corner in London

Inspiriert ist der "Neu-Ulmer Redefluss" vom Speakers' Corner in London. Seit mehr als 150 Jahren halten dort Menschen am Eingang des Hyde Parks ihre Vorträge. Eine der ersten Reden in Neu-Ulm soll die Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger geben - und zwar über die "Tipps und Tücken beim Fassanstich".