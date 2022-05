Zufallsentdeckung: Bald Akkus die dreimal so lange halten?

Forschern ist es gelungen Lithium-Schwefel-Akkus sinnvoll zu nutzen. Problem: Sie wissen nicht, wie sie es gemacht haben.

In deinem Smartphone ist ein sogenannter Lithium-Ionen-Akku eingebaut. Dieser hat aber nur eine begrenzte Kapazität und ist schwer. Es gibt aber auch Lithium-Schwefel-Akkus, die können bis zu dreimal länger halten, lassen sich aber seltener laden. Dein Smartphone würde also mehrere Tage am Stück Akku haben, dafür wäre es aber nach ein paarmal aufladen kaputt.

Experimente

Forscher aus den USA haben jetzt mit Lithium-Schwefel-Akkus experimentiert. Sie haben es sogar hinbekommen einen Akku 4000 mal zu laden, ohne dass dieser kaputt ging. Das ist mehr als dein Smartphone-Akku schafft. Der neue "Super-Akku" hat also eine große Kapazität und lässt sich sehr oft laden. Alles prima oder?

Nicht ganz. Die schlauen Menschen wissen nicht genau, warum das alles während des Experiments überhaupt funktioniert hat. Das müssen sie jetzt erst mal raus finden, bevor dein Smartphone Akku auch länger halten könnte.

Aber vielleicht schadet ein leerer Akku ja auch nicht. Dann macht man mal Pause von Social Media und Co.

