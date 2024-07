Neue Fraktion "Patrioten für Europa" im EU-Parlament gegründet

Die Fraktion nennt sich „Patrioten für Europa“ und wird nach jetzigem Stand drittstärkste Kraft im EU-Parlament, hinter den Sozialdemokraten und der stärksten Fraktion, der christdemokratischen EVP. Zu den „Patrioten für Europa“ zählen sich 84 Abgeordnete aus zwölf Ländern. Sie überholen zahlenmäßig auch die andere rechte Fraktion EKR, die sich vergangene Woche unter der Führung der Partei von Italiens Premierministerin Meloni gebildet hatte. Auch zieht die Gruppe an den Liberalen vorbei. Mit dabei sind unter anderem die spanische Vox-Partei und die des niederländischen Rechtspopulisten Wilders. Die Fraktion geht auf eine Initiative von Ungarns Premier Orban zurück. Er hatte gemeinsam mit dem ehemaligen tschechischen Premier Babis und der österreichischen FPÖ das rechte Bündnis in Wien gegründet. Die Parteien eint, dass sie den Einfluss Brüssels auf die Mitgliedsstaaten reduzieren und illegale Migration bekämpfen wollen. An Schlagkraft erhält die Fraktion vor allem durch den französis