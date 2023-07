Sony arbeitet wohl an einer neuen PlayStation. Konkurrent Microsoft hat jetzt möglicherweise alles verraten.

Bei einem Gerichtsprozess wurden Unterlagen veröffentlicht, in denen Microsoft Details zu den Plänen von Sony nennt. Demnach soll es schon bald eine "PlayStation 5 Slim" geben - also eine überarbeitete Version der PS5.

Das verrät Microsoft über die neue PlayStation

In dem Gerichtsdokument schreibt Microsoft: "Es wird erwartet, dass die 'PlayStation 5 Slim' später in diesem Jahr auf den Markt kommt." Es wird auch ein Preis genannt. Demnach soll die Konsole so viel kosten, wie die "Digital Edition" der PS5. In den USA sind das knapp 400 Dollar. In Deutschland musst du dafür gerade rund 450 Euro zahlen.

Stimmt das alles?

Sony hat die neue Konsole noch nicht offiziell angekündigt. Es gibt auch kein Statement zu den neuen Infos von Microsoft. Aber: Dass Sony wirklich an der Slim-Version arbeitet, gilt als wahrscheinlich. Es gibt zum einen Berichte von Insidern. Zum anderen hat Sony die Slim-Variante der PlayStation 4 drei Jahre nach Release der Konsole veröffentlicht. Und: Im November gibt es die PlayStation 5 seit drei Jahren.

Die neue Konsole wird vermutlich kleiner sein als die normale PS5 und weniger Energie verbrauchen. Es gab auch schon Gerüchte, dass es schon bald eine PlayStation 6 gibt. Darauf müssen die Fans aber wohl doch noch ein paar Jahre warten.

Beim PlayStation Showcase wurde außerdem ein komplett neues Gerät angekündigt. Und zwar: die "PlayStation Q":