Hype um neue App? Was hinter "Locket" steckt

Starke Downloadzahlen für "Locket". Das Motto der durch TikTok bekannten Foto-App: Weniger ist mehr.

Seit 1.1 gibt es sie im App-Store für iOS, wie das Technik-Portal "Techcrunch" berichtet. Mit der Foto-App "Locket" kann man bis zu fünf Freunden Schnappschüsse auf den Smartphone-Bildschirm schicken - und zwar per Widget. Die Fotos erscheinen also dort, wo sonst Wetter, Kalender und Co. stehen. Man muss die App nicht erst öffnen, um die Fotos zu sehen. Sie erscheinen einfach so und man kann sie auch später immer wieder ansehen.

Die momentan kostenlose App bietet mit ihren überschaubaren Funktionen einen Gegensatz zu anderen Social-Media-Apps wie TikTok und Instagram. Locket soll dafür aber auch privater sein und mehr Realität zeigen.

Haken an Locket

Genau das - zu wenig Funktionen - könnte aber nicht allen gefallen: Es gibt keinen Chat, keine Storys, keine Hochglanz-Filter und -Effekte. Man kann keine Bilder aus der Bibliothek hinzufügen und wer mehr als fünf enge Freunde hat, muss sich entscheiden. Außerdem gibt es Locket (noch) nicht für Android-User. Und die App will Berechtigungen auf das Telefonbuch, weil es so einfacher ist, Freunde einzuladen.

Wer steckt hinter Locket

Die Sache mit dem Adressbuch will Entwickler Matt Moss ändern - für mehr Privatsphäre - sagte er "Techcrunch". Auch über eine Version für Android denkt er nach. Geld mit den Daten verdienen, will er nicht. Stattdessen könnte die App künftig was kosten, berichtet der Stern. Aber auch wenn mehr Funktionen kommen sollen - der Grundgedanke soll erhalten bleiben. Ursprünglich hatte Moss die App als Geburtstagsgeschenk für seine Freundin entwickelt. Bekannt wurde die App, weil Videos davon auf TikTok viral gingen.