Neue Streiks bei privaten Omnibusssen in RLP

Bis Sonntag fallen erneut viele Busse im Nah- und Regionalverkehr in Rheinland-Pfalz aus. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zum Streik aufgerufen.

SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler:

Seit heute, 8 Uhr, sollen damit wieder unter anderem Busse von DB Regio, Westerwaldbus, von den Koblenzer Verkehrsbetrieben, MVB und vielen anderen privaten Busunternehmen im Depot bleiben.

Zuvor war ein Ultimatum abgelaufen, das die Gewerkschaft dem Arbeitgeberverband gestellt hatte. Der Verband VAV habe bis gestern keinen Lösungsvorschlag im seit Monaten andauernden Tarifstreit vorgelegt. Die Unternehmen würden sich erst nächste Woche treffen, so der VAV gegenüber Verdi.

Die Folgen solcher – Zitat – „Hinhalte-Spielchen“ würden auf dem Rücken von Beschäftigten und Fahrgästen ausgetragen, so Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 8,5 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber begründen ihr Abwarten damit, dass sie eine Finanzierungszusage von der Landesregierung erwarten.

Gegen die Streiks protestieren heute erneut Eltern im Land. Nach den Protesten in Schweich an der Mosel und in Trier ist heute eine Demonstration in Alzey geplant. Der regionale Elternverband Rheinhessen-Pfalz fordert von der Kreisverwaltung, für eine zuverlässige Beförderung der Kinder zur Schule zu sorgen. Bei Streiks Anfang des Monats wurden Kinder nach der Schule nicht nach Hause gefahren oder mussten früher aussteigen.

Alexander Winkler, SWR-Wirtschaftsredaktion