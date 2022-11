Neue Funktionen für WhatsApp

Meta bringt neue Updates für den Messenger. Was auf dich zukommt: neue Gruppen-, Video- und Umfrageoptionen.

In den nächsten Monaten sollen die neuen Möglichkeiten in der App verfügbar sein. Meta verbessert vor allem die Kommunikation in Gruppen.

Das sind die neuen Funktionen

Umfragen: Es wird leichter, deine Freunde zu befragen

Es wird leichter, deine Freunde zu befragen Videoanrufe: Bald kannst du mit bis zu 32 Personen telefonieren

Bald kannst du mit bis zu 32 Personen telefonieren Größere Gruppen: In Gruppen kannst du bis zu 1024 Leute hinzufügen

In Gruppen kannst du bis zu 1024 Leute hinzufügen Community: Gruppen kannst du zu Communities zusammenfassen - also eine Community kann mehrere Untergruppen haben.

Wie das Ganze aussehen wird, kannst du auf der WhatsApp-Website auschecken.

Auch bei Insta gibt es News: