Neuer Bundeskanzler Merz bei Macron in Paris

Emmanuel Macron war sichtlich erfreut, den neuen deutschen Kanzler im Hof des Elysée-Palastes begrüßen zu können. Mit breitem Lächeln und ausgiebiger Umarmung empfing der französische Präsident Friedrich Merz. Der wirkte noch etwas angespannt, klopfte dem französischen Präsidenten aber immerhin auch schon auf die Schulter. Nach kurzer Arbeitssitzung stellten sich Macron und Merz im Elysée-Palast erstmals gemeinsam einer Pressekonferenz. Beide machten deutlich, dass sie einen Neustart der deutsch-französischen Beziehungen anstreben. Vor allem in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sollen Deutschland und Frankreich in Zukunft noch enger zusammenarbeiten. Merz und Macron wollen einen regelrechten deutsch-französischen Reflex schaffen, wie sie auch in einem gemeinsamen Aufsatz schreiben, der zeitgleich zum Treffen in der französischen Zeitung Le Figaro veröffentlich wurde. Bundeskanzler Merz betonte, dass er auch Polen eng in die Abstimmung mit Frankreich einbeziehen wolle. Am Nachm