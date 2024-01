Comeback von Baby-Yoda: Beliebte "Star Wars"-Serie kommt ins Kino

"The Mandalorian" ist eine der erfolgreichsten Serien bei Disney +. Jetzt soll dazu ein Kinofilm kommen.

Der Regisseur Jon Favreau will noch dieses Jahr anfangen, den Film "The Mandalorian and Grogu" zu drehen. Das haben die Produzenten auf der Film-Website geschrieben. Favreau war auch schon für den Serien-Hit verantwortlich und hat zum Beispiel auch beim Iron-Man Film Regie geführt.

Erster "Star Wars"-Film seit 2019

Der letzte Star Wars-Film war "Star Wars: Der Aufstieg der Skywalkers" und kam 2019 raus. Den hat die Fanbase aber überhaupt nicht gefeiert. Mit dem neuen Mandalorian-Film hat das Franchise jetzt mal wieder die Chance, den Fans etwas zu bieten. Die ersten drei Staffeln der Serie rund um den Kopfgeldjäger konnten, auch dank dem süßen Baby-Yoda, schon für ordentlich Begeisterung sorgen. Und der kleine Yedi wird jetzt im neuen Film eine Hauptrolle einnehmen.

