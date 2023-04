Das steht in Frankreichs neuem Influencer-Gesetz!

In den Knast für ein Filter-Selfie? Das könnte Influencern in Frankreich jetzt bevorstehen.

Mit dem neuen Gesetz möchte Frankreich die psychische Gesundheit von Social-Media-Nutzern schützen. Die können auf den Apps oft nicht erkennen, was echt ist und was nicht - und vergleichen sich so mit oft unerreichbaren Idealen. Deshalb sollen französische Influencer in Zukunft diese Regeln beachten:

Sie müssen angeben, wenn sie einen Filter nutzen

Sie müssen angeben, wenn sie ihr Gesicht oder ihren Körper mit Photoshop bearbeitet haben

Für bezahlte Promotionen müssen jetzt Banner benutzt werden, die das klarmachen - und es nicht nur wie bisher in die Caption schreiben

Und: Genau wie bei anderen Medien sollen Werbeposts zu Tabakwaren, Alkohol und Finanzprodukten künftig limitiert werden. Außerdem gibt es dann neue Regeln für die Social-Media-Plattformen selbst. Die müssen es Usern ermöglichen, Influencer in dafür bestimmten Channeln zu melden.

Für einen Post ins Gefängnis?!

Falls der Gesetzesentwurf auch vom Senat unterstützt wird, was Experten zufolge "sehr wahrscheinlich" ist, gibt es für französische Influencer harte Strafen, wenn sie den Regelungen nicht folgen. Ihnen können dann bis zu sechs Monate im Gefängnis oder Geldstrafen bis zu 300.000 Euro drohen.