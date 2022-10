Das ist neu bei Insta, Tiktok und Co!

Die Community auf Tiktok soll diverser werden, Instagram will die User besser schützen und Pinterest hat jetzt Musik.

So soll Tiktok diverser werden

Du kannst jetzt bei Tiktok dein bevorzugtes Pronomen angeben. Tiktok will damit die Vielfalt der Nutzer noch deutlicher zeigen. Wenn du in der App auf den Bereich "Profil bearbeiten" gehst, hast du die Möglichkeit, bis zu vier Pronomen hinzuzufügen. Zur Auswahl stehen unter anderem: Er, sie, ihm, ihr - aber auch they, them, xhe, xim, xis. Außerdem hast du die Möglichkeit, alle Pronomen anzuwählen.

Ab heute könnt ihr eure bevorzugten deutschen Pronomen zu eurem Profil hinzufügen. Mit diesem Feature wollen wir eine respektvolle und inklusive Community auf TikTok fördern 🎉 💗 🎉

Mehr Schutz auf Insta

Bei Instagram stehen zwei Neuerungen an. Sie sollen dich besser schützen, wenn jemand dir schaden will. Das schreibt eine Managerin von Instagram auf ihrem Account.

Wenn du einen Account blockierst, werden auch alle weiteren Accounts der Person blockiert.

Mit Direktnachrichten erinnert Instagram dich in Zukunft an einen freundlichen und rücksichtsvollen Umgangston auf der Plattform.

Musik auf Pinterest

Pinterest hat Verträge mit verschiedenen Plattenlabels gemacht. Das Ziel: Mehr Musik auf die Plattform zu bringen. Zukünftig kannst du deine Videos auf der Online-Pinnwand also mit Songs deiner Lieblingskünstler verschönern.

Bei Whatsapp gibt es auch was Neues: