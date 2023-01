Du willst Vorsätze einhalten? Das kann dir helfen!

Keine Lebensmittel verschwenden, mit dem Rauchen aufhören oder mehr Zeit für sich nehmen. Diese Apps können dir helfen.

Vorsätze für das neue Jahr einzuhalten kann schwer sein. Es gibt aber ein paar Tipps und Tricks, wie du dran bleiben kannst.

Umweltfreundliche Ernährung

Weniger Fleisch und tierische Produkte zu konsumieren ist gut fürs Klima. Apps, wie "PETA Veganstart", "Vegan Maps" oder "Simple Vegan", versprechen die Umstellung zu erleichtern. "Too Good To Go" oder "Zu gut für die Tonne" zeigen dir nachhaltige Alternativen, um nicht mehr so viel Lebensmittel zu verschwenden oder wegzuschmeißen.

Veganuary 2023: Wie easy das geht und worauf du achten musst

2023 ohne Zigaretten

Es gibt unzählige Apps, die dir helfen sollen, mit dem Rauchen aufzuhören. Ein paar Beispiele sind: "QuitNow!", "Smoke Free" und "Rauchfrei".

Mehr Selfcare

Wenn du dir letztes Jahr zu wenig Zeit für dich genommen hast und viel Stress hattest, kannst du das mit Entspannungs-Apps ändern. "Calm", "Fabulous", "Habit Tracker" oder "Headspace" können deinen Alltag etwas ruhiger gestalten.

Es geht aber auch ohne Apps

Das Video von "Dinge erklärt – Kurzgesagt" fasst zusammen, wie schwer es ist, Gewohnheiten zu ändern und wie du es am besten angehst:

Diese Vorsätze sind gut für den Planeten

