9-Euro-Ticket: Gibt's danach was Neues oder nicht!?

Gespräche soll es geben, sagt Bundeskanzler Scholz. Kein Geld da, erklärt Finanzminister Lindner. Sicher ist, dass...

... das 9-Euro-Ticket noch 10 Tage lang gilt. Dann ist Schluss, ein Nachfolge-Ticket direkt ab September ist so gut wie ausgeschlossen. Es hätte längst angekündigt werden müssen, damit sich die Verkehrsunternehmen darauf einrichten können.

Bundeskanzler Scholz findet, dass das 9-Euro-Ticket eine der besten Ideen war, die seine Regierung hatte. Das sagte er am Sonntag vor Besuchern im Kanzleramt. Auf die Frage, was nach dem Ende des günstigen Bus- und Bahn-Tickets kommt, sagte Scholz aber nichts. Er kündigte an, dass mit den für den Regionalverkehr verantwortlichen Politikern gesprochen werden soll.

Geld würde woanders fehlen

Einfach mit dem 9-Euro-Ticket weitermachen? Geht nicht! Das erklärte Finanzminister Lindner im ARD-Interview. Er begründet sein Nein mit den Kosten. 14 Milliarden Euro würde eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets kosten. Dieses Geld würde dann woanders fehlen, so Lindner. Als Beispiele nannte er die Bildung oder den Ausbau des Schienennetzes.

Sein Interview kannst du hier anschauen. Bei Minute 14:54 spricht Finanzminister Lindner über das 9-Euro-Ticket:

Viele Dinge sind teuerer geworden. Deswegen wird gefordert, dass der Staat mehr helfen soll: