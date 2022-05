9-Euro-Ticket: Ab jetzt bekommst du es überall

Ab Juni gilt das 9-Euro-Ticket, kaufen kannst du es jetzt schon.

Bei der Bahn gibt es das Ticket seit dem frühen Montagmorgen in der App und an den Schaltern zu kaufen. Die Internet-Seite der Bahn für die Sonderfahrkarte war am Morgen zeitweise down. Das Ticket gibts aber auch bei anderen Verkehrsunternehmen und -verbünden. In Stuttgart und Freiburg wurde es sogar schon letzte Woche verkauft.

Für 9 Euro durch ganz Deutschland

Mit dem Ticket kannst du einen Monat lang mit allen Bussen und Bahnen im Regionalverkehr in Deutschland fahren. Die Sondertickets gibt es für Juni, Juli und August.

So läuft es mit Monatskarte

Achtung: Wenn du bereits eine Monatskarte hast, die in dieser Zeit gilt, dann brauchst du KEIN 9-Euro-Ticket. Denn mit deiner Monatskarte hast du es quasi schon. Die gilt dann einfach deutschlandweit und du bekommst von deinem Anbieter Geld zurück oder eine Gutschrift. Denn dein Monatsbeitrag muss laut Gesetz auf 9 Euro reduziert werden.

Mit dem 9-Euro-Ticket will die Regierung entlasten und Bus- und Bahnfahren beliebter machen. Am Freitag hat der Bundesrat zugestimmt: