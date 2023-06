Neuseeland: Polizei findet Meth im Wert von über 143 Millionen Euro

Das Crystal Meth war in einer Ahornsirup-Lieferung versteckt. Gefunden wurden rund 700 Kilo der Droge!

Das Meth sei im Januar in der Sirup-Lieferung von Kanada nach Neuseeland entdeckt worden. Das teilt die neuseeländische Polizei am Donnerstag mit. Die gefundenen Beutel hätten auf der Straße für 35 Millionen Einzeldosen gereicht und haben einen Verkaufswert von umgerechnet 143 Millionen Euro. Hinter der Lieferung steckt laut Polizei eine Drogengang. Sechs Männer wurden verhaftet.

Versteckt in Rapsöl: Polizei findet auch in Australien Meth

Der Fund in Neuseeland sei Teil einer größeren Lieferung gewesen, die für den australasiatischen Markt bestimmt war, sagte Polizeichef Andrew Coster. Auch in Melbourne (Australien) wurde Crystal Meth sichergestellt. Dort wurden rund drei Tonnen gefunden. Das Meth war in 18 Paletten Rapsöl versteckt. Die Lieferung kam ebenfalls aus Kanada. Für die Polizei ein voller Erfolg: Sie hatte länderübergreifend mehrere Monate ermittelt.

