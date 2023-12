Keine Handys an Schulen? Dieses Land will das durchsetzen 📵

mit Whatsapp teilen

In Neuseeland soll es ein Handy-Verbot an Schulen geben. Kommt das auch in Deutschland?

Der neue Premierminister von Neuseeland will, dass Schulen in Zukunft frei von Smartphones sind. "Wir wollen, dass unsere Kinder lernen, und wir wollen, dass unsere Lehrer unterrichten", sagte Christopher Luxon. Das ist der Grund f├╝r das Handy-Verbot Der Grund daf├╝r ist, dass die Lese- und Schreibf├Ąhigkeiten der Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler extrem stark zur├╝ckgegangen sind. Wissenschaftler bef├╝rchten deshalb sogar eine Schulkrise. Die Schulen in Neuseeland waren lange bekannt daf├╝r, dass sie bei der Lesekompetenz unter den weltweit Besten waren. Wie ist die Lage in Deutschland? Frankreich hatte schon 2018 ein Handy-Verbot an Schulen erteilt, die Niederlande und Gro├čbritannien wollen es im n├Ąchsten Jahr auch umsetzen. In Deutschland wird das wohl eher nicht kommen: Im Oktober sprach sich der Lehrerverband eindeutig dagegen aus. Ziel sollte es laut Verband eher sein, mobile Ger├Ąte sinnvoll in der Schule einzusetzen. MrWissen2go hat zum Handy-Verbot an Schulen diese Meinung: Die neue konservative Regierung in Neuseeland hat schon mit anderen Entscheidungen f├╝r Schlagzeilen gesorgt: Politik Neuseeland will doch kein lebenslanges Rauchverbot f├╝r junge Leute? ­čÜş Neuseeland will bis 2025 rauchfrei werden - eigentlich. Die neue Regierung m├Âchte das Gesetz kippen. 9:00 Uhr DASDING DASDING