So hilft dieses Land jungen Menschen bei Liebeskummer

Mit einer neuen Kampagne will die Regierung von Neuseeland junge Menschen in der Zeit nach der Trennung supporten.

Die Hilfe gibts dabei Online durch Podcast, Posts auf Insta und in Video-Beiträgen. Nice to know: In den Beiträgen erzählen junge Menschen, wie sie selbst mit Liebeskummer klar gekommen sind.

Die Videos sollen die jungen Leute dazu bringen, eine gescheiterte Beziehung abzuhaken und den Schmerz hinter sich zu lassen. Ein Tipp der Kampagne: Den oder die Ex auf Social Media blocken.

Warum bietet die Regierung support?

Weil laut einem Meinungsforschungsinstitut schon über die Hälfte der Neuseeländer zwischen 16 und 24 Jahren mit einer gescheiterten Beziehung zu tun hatte. Hinzu kommt: Unter den Industriestaaten hat das Land weltweit nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef eine der höchsten Selbstmordraten bei Jugendlichen.

Wir wissen, dass Trennungen weh tun. Wir wollen unsere Jugend unterstützen - und sie wissenlassen, dass es einen Ausweg gibt ohne sich selbst und anderen zu schaden.

Liebeskummer? Hier findest du in Deutschland Hilfe

Bei uns im Land gibt es zwar kein vergleichbares Angebot der Regierung, trotzdem kannst du dir Unterstützung holen.