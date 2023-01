Fake-Messerattacke in Neustadt/Weinstraße: War es Swatting?

Am Wochenende wurde die Polizei zu einem Einsatz gerufen. Es sollte angeblich eine Messerattacke gegeben haben.

Laut dem Notruf wurden dadurch fünf Menschen verletzt und der Täter sollte sich in der Wohnung in Neustadt in der Pfalz verschanzt haben. Aber als die Polizei am angeblichen Tatort ankam, stellten sie fest: Da ist nichts passiert.

Polizei findet Mann beim Zocken

In der Wohnung fanden sie einen 34-Jährigen, der gerade zockte und dabei einen Stream laufen hatte. Die Kamera war so eingestellt, dass man nicht nur ihn, sondern auch sein Zimmer und seine Adresse sehen konnte. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass der Notruf gemacht wurde, damit die Polizei in die Wohnung stürmt und das alles im Stream zu sehen ist.

Das steckt hinter "Swatting"

Solche Fake-Anrufe sind vor allem in den USA gar nicht so selten. Deshalb gibt es sogar ein Fachwort dafür: Swatting. Das bedeutet, dass ein Notruf abgesetzt wird und dann eine Spezialeinheit der US-Polizei - Special Weapons And Tactis, kurz: SWAT - anrückt. Das alles ist dann scheinbar ganz zufällig in einem Livestream zu sehen und sorgt für Aufmerksamkeit und Klicks.

Was passiert jetzt?

Die Neustädter Polizei ermittelt jetzt wegen Missbrauch des Notrufs und Vortäuschung einer Straftat. Sie versuchen herauszufinden, wer die Polizei angerufen hat. Wird diese Person gefunden, muss sie damit rechnen, dass sie zusätzlich zur Strafe noch den kompletten Einsatz bezahlen muss.

