Deshalb wurde in New York der Katastrophen-Alarm ausgerufen!

Für Menschen in New York gibt es eine Warnung: Es wurden Viren gefunden, die eine schlimme Krankheit auslösen können.

Es handelt sich um Polio-Viren. Sie wurden in Abwasserproben von vier Stadtbezirken nachgewiesen.

Was ist Polio?

Polio ist eine unheilbare Viruserkrankung. Wer daran erkrankt, bekommt Halsschmerzen, Fieber, Müdigkeit und Übelkeit. Die Krankheit kann aber auch ohne Symptome auftreten. Das Virus kann in das Nervensystem eindringen und dort Lähmungen verursachen, die nicht mehr weggehen. Die Krankheit ist deshalb auch unter dem Namen Kinderlähmung bekannt.

Und jetzt?

Polio war einmal eine sehr gefürchtete Krankheit. Seit es eine Impfung dagegen gibt, gilt die Krankheit aber in vielen Ländern als ausgerottet. Deshalb sollen sich jetzt alle in New York impfen lassen, die das bisher noch nicht gemacht haben. Auch in Deutschland wird seit etwa 60 Jahren gegen Polio geimpft. Seitdem gibt es die Krankheit hier eigentlich nicht mehr.

